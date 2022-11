ÖFB-Boss Milletich soll sich erklären – aber tut er es selbst?

Milletich wies die Vorwürfe zurück und sprach in einer Stellungnahme auch von möglichen Klagen, die er prüfen wolle. Gemunkelt wird jedenfalls, der Präsident, der sich in ÖFB-Angelegenheiten gerne von Generalsekretär Thomas Hollerer beraten lässt, wolle schon am Freitag juristischen Beistand heranziehen, wenn es darum geht, sich gegenüber seinen Präsidiumskollegen zu erklären.

Von diesen hatte sich zuletzt ausgerechnet einer klar deklariert, der seit Jahren als Vertrauter Milletichs gilt: Johann Gartner. Sollten sich die Vorwürfe gegen den ÖFB-Boss erhärten, gehe er davon aus, dass der Präsident „zum Schutz des ÖFB selbst die Konsequenzen zieht“ und zurücktrete, so der Präsident des niederösterreichischen Verbandes gegenüber der NÖN.