Burgenlands Bauernbund startet mit SPÖ-Kritik in den Wahlkampf

58.000 Personen sind im Burgenland am 26. März aufgerufen, ihre Stimme bei der Landwirtschaftskammerwahl abzugeben. Der Bauernbund tritt dabei in allen Bezirken an und möchte weiterhin die „bestimmende Kraft“ in der Kammer bleiben, wie bei der Präsentation der Landesliste am Freitag betont wurde.

Spitzenkandidat des ÖVP-Bauernbundes ist, wie auch schon 2018, Kammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Er führt eine Liste von 64 Kandidatinnen und Kandidaten an, die im Reißverschlusssystem mit gleich vielen Männern wie Frauen aufgestellt wurde.