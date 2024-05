Zukunft der Landwirtschaft: Nachhaltigkeit trifft auf High-Tech

“Das Landgut der Familie Allacher ist ein landwirtschaftlicher Musterbetrieb, der eindrucksvoll zeigt, wie biologische Bewirtschaftung auch in großem Umfang in hoher Qualität erfolgreich gelingen kann. Hier steht modernste Technik ganz im Dienst der Nachhaltigkeit. Smart farming schont wertvolle Ressourcen, indem viel weniger Dünger und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssen, das bedeutet eine deutlich geringere Belastung für die Umwelt. So sieht Landwirtschaft der Zukunft aus”, so Eisenkopf.

Zu all den Herausforderungen, die sich die Landwirtschaft in diesen Zeiten stellen muss, kommen Extremwetterereignisse wie Hagel, wie sie erst letztes Wochenende im Burgenland stattgefunden haben, noch erschwerend hinzu. "Durch die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien für eine Deckung von Verlusten an landwirtschaftlichen Kulturen, versuchen wir die Landwirtschaft dahingehend bestmöglich zu unterstützen. Das Land unterstützt bei Hagel, Frost, Dürre, Stürme oder stark anhaltenden Regenfällen durch sehr hohe Summen. Für das Jahr 2024 sind zur Unterstützung der Landwirtschaft in diesem Bereich über acht Millionen Euro für die Hagelversicherung budgetiert", sagt Eisenkopf.

Wertschöpfung soll in der Region bleiben

Mit der Gründung der privaten Bio-Vermarktungsgenossenschaft "Bioland Burgenland" hat das Land einen weiteren Schritt gesetzt, damit die Wertschöpfung in der Region und somit auch in der burgenländischen Landwirtschaft bleibt. Die 24 Genossenschaftsmitglieder haben im Jahr 2023 bereits 250 Tonnen an Bio Lebensmitteln mit einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro vertrieben.

Das zeigt, dass durch kurze Versorgungsketten in Produktion und Vermarktung und den Wegfall von Zwischenhändlern hochwertige regionale Bio-Produkte zu fairen Preisen angeboten werden können, sagt Eisenkopf: "Durch diesen partnerschaftlichen Weg bleibt auch die Wertschöpfung dort, wo sie hingehört: in der burgenländischen Landwirtschaft."