Burgenland zahlt weiter beim Urlaub dazu

„Ich bin froh, dass wir jetzt eine starke Regional-Geschäftsführerin und zwei starke Regional-Geschäftsführer gefunden haben. Wir brauchen kurze Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen und wir brauchen die Fähigkeit, aus regionalen Stärken touristische Angebote zu bauen, die in eine landesweite Strategie passen“, sagt Tunkel.

Bemerkbar mache sich das in einer besseren „Sichtbarkeit“ des Burgenlandes. Etwa auf klassischen Werbemitteln wie Plakaten und Inseraten, aber auch online. So fungiert auch die Homepage burgenland.info als zentrale Anlaufstelle für Gäste. Außerdem wurden die Aktivitäten in den sozialen Medien verstärkt.