Zahlenspiele zum Jahresende: So tickt das Burgenland

36,3 Grad Celsius: Heißester Monat des Jahres und zweitwärmster in der 258-jährigen Messgeschichte war der Juli. In Eisenstadt wurden 13 Tropennächte mit durchgehend über 20 Grad verzeichnet. Heißester Ort war Andau mit 36,3 Grad am 10. Juli, wärmste Region der Bezirk Neusiedl am See mit 17 Hitzetagen.