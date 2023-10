Ebenfalls noch in diesem Jahr, soll mit dem Bau von „Generationenwohnungen“ in Stuben (Bezirk Oberwart) begonnen werden. Fünf Wohnungen sollen entstehen. Auch in Gols (Bezirk Neusiedl am See) plant das Land bereits. Burgenlandweit soll es bereits 140 Interessenten für dieses Modell geben. 2024 wolle man dann in jedem Bezirk zumindest ein Projekt in der Umsetzung haben, hieß es beim Spatenstich in Pinkafeld.

Doskozil: „Grundstückspreise in den Griff bekommen"

So günstig wie im Südburgenland wird es aber nicht überall sein können. „Die Preise sind gestiegen, es ist für junge Menschen fast unmöglich zu bauen“, erklärt Kurt Maczek, SPÖ-Bürgermeister von Pinkafeld und Vorsitzender des Wohnbauförderungsbeirates. „Unser nächster Schritt wird sein, die Grundstückspreise, speziell im Norden, in den Griff zu bekommen“, erklärte auch Doskozil.

Alle Informationen zum Projekt erhalten Sie unter sowohntburgenland.at.