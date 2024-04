Drei burgenländische Gemeinden feiern 500 Jahre Weinprivileg

Von diesem Privileg profitierten jedoch nur drei Gemeinden des heutigen Burgenlands , das damals Teil des Königreichs Ungarn war: Neusiedl am See , Rust und Jois .

Das 500. Jubiläum wird in den drei Weinbaugemeinden am Neusiedler See dementsprechend gewürdigt. Und zwar, wie könnte es anders sein, mit einer Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema Wein.

Weinevents gibt es dieser Tage freilich nicht nur in den drei Jubiläumsgemeinden. Längst hat sich im Nordburgenland der "Weinfrühling" als Gegenstück zum Martiniloben im Herbst etabliert. Große Verkostungsevents stehen auch in Gols (19. & 20. April), Podersdorf und Weiden am See (26. bis 28. April) und in Oggau (3. & 4. Mai) auf dem Programm.

Infos zu allen Veranstaltungen gibt es auf burgenland.info