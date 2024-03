Doskozils Büroleiter wird Obmann von Wein Burgenland

Er folgt in dieser Funktion Matthias Siess nach, der nach 13 Jahren nun Ehrenobmann wurde, wie das Landesmedienservice am Freitag mitteilte.

"Die Wein Burgenland ist als Marketingorganisation und Plattform unverzichtbar, um die burgenländische Weinwirtschaft weiter zu stärken", so Doskozil.

In den Sitzungen der Wein Burgenland am Freitag in Donnerskirchen wurden ein neuer Vorstand und ein neuer Obmann bestimmt.