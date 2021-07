Burgenland-Wahlen: ÖVP holt SPÖ fast ein

Diese Bürgermeister-Stichwahl hat beiden Großparteien mehrere Nadelstiche versetzt: Die SPÖ bleibt zwar mit 83 Ortschefs hauchdünn stärkste Kraft in den Kommunen, kann mit dem Pyrrhussieg angesichts schmelzenden Vorsprungs aber nicht froh werden (2012: 87 Bürgermeister, 2002 hatte man gar 20 Ortschefs mehr als die ÖVP). Die Schwarz-Türkisen wiederum sind mit 82 Bürgermeistern (plus vier zu 2012) nunmehr auf Augenhöhe mit den Roten, aber der Verlust der beiden schwarzen Hochburgen Neusiedl am See und Jennersdorf trübt das Ergebnis.

Je 74 Bürgermeister hatten SPÖ und ÖVP nach dem ersten Durchgang am 1. Oktober, jeweils zwei entfielen auf LBL und andere Listen. In 19 Gemeinden hatte damals kein Kandidat mehr als 50 Prozent, die beiden Bestplatzierten standen am Sonntag noch einmal zur Wahl.