Burgenland statt EU: ÖVP-Chef Sagartz kehrt im Sommer 2024 heim

Ab sofort will der ÖVP-Chef aber seine Tour durchs Burgenland starten, um die Bevölkerung beim angepeilten Richtungswechsel in der Landespolitik einzubinden. "Während andere über alle drüberfahren, fahre ich in jede Gemeinde", kündigte Sagartz eine persönliche Einladung an alle Burgenländerinnen und Burgenländer zu den "Burgenland-Gesprächen" an. Er sei überzeugt, "dass wir reden müssen".

Sagartz schloss mit den Worten: "Es wartet viel Arbeit auf uns".

In Zahlen: Bei der Landtagswahl 2020 kam die "Liste Doskozil - SPÖ Burgenland" auf fast 50 Prozent der Stimmen, die ÖVP erreichte unter Sagartz`Vorgänger Thomas Steiner 30,6 Prozent.