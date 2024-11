Burgenland: SPÖ und ÖVP decken einander vor der Wahl mit Anzeigen ein

Für die Volkspartei unzulässigerweise, weil Wahlwerbung erst ab dem Stichtag am 29. Oktober erlaubt sei – so steht es im neuen Parteienförderungsgesetz , das SPÖ und Grüne im Juni beschlossen haben.

Die Inhalte in der Broschüre seien zudem parteipolitisch, indirekt werde auch auf die Landtagswahl verwiesen, so die Sicht der SPÖ, die das Magazin für verfrühte Wahlwerbung hält. Denn es wurde vor dem Stichtag am 29. Oktober an die burgenländischen Haushalte verschickt. Die SPÖ will den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat, die zuständige Abteilung im Land und den Rechnungshof damit befassen.

„In dieser Bilanz gibt es keinen einzigen Wahlaufruf für die ÖVP. Die Behauptung der SPÖ ist daher falsch“, erwiderte ÖVP-Klubchef Markus Ulram.

Übrigens: Nach der ÖVP-Anzeige gegen Dax hat die zuständige Finanzabteilung des Landes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob es noch vor der Wahl am 19. Jänner eine Entscheidung geben muss, ist offen. Das regelt das Parteienförderungsgesetz nämlich nicht.