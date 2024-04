Wahlkampfkosten: Obergrenze unter Umgehungsverdacht

Noch vor der Sommerpause des Landtags soll das neue Parteienförderungsgesetz beschlossen werden. Neu daran ist ein Wahlkampfkostenlimit von 300.000 Euro , das schon für die Landtagswahl im Jänner 2025 gilt. Der Gesetzesentwurf soll in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen und im Juni beschlossen werden. Was drinsteht und was fehlt.

Was ist genau geplant? In den letzten zweieinhalb Monaten vor dem Wahltag dürfen maximal 300.000 Euro aufgewendet werden, höchstens ein Drittel davon für Außenwerbung. Für einzelne Kandidaten gibt es einen Freibetrag von 5.000 Euro, begründet wird dies mit dem Gewicht der Vorzugsstimmen. Als Wahlwerbungsausgaben werden sämtliche über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehende Ausgaben verstanden - von Plakaten über Kinospots, Werbeagenturen bis zu Wahlkampfveranstaltungen.

Was ist mit Spenden? Pro Spender und Kalenderjahr sind nur 100 Euro zulässig. Mandatare oder Mitglieder einer Partei dürfen pro Kalenderjahr bis zu 1.000 Euro an die eigene Partei spenden. Das war den Grünen ein Anliegen, die auf Spenden aus den eigenen Reihen angewiesen seien. Die ÖVP sieht die Grünen deshalb als Umfaller.

Warum stimmen ÖVP und FPÖ nicht zu? Der Vorwurf lautet etwa so: Die absolut regierenden Roten mit dem österreichweit bekannten Doskozil an der Spitze könnten bei Wahlkampfkosten leicht sparen, weil sie in den landeseigenen Medien und Publikationen ohnehin Werbung ohne Ende in eigener Sache machen – auf Kosten der Steuerzahler.

Aus einer parlamentarischen Anfrage der ÖVP geht etwa hervor, dass die Hochglanzbroschüre „Mein Burgenland“, in der immer wieder rote Regierungsmitglieder in Szene gesetzt werden, 2022 und 2023 rund 950.000 Euro gekostet hat. Die Forderung von Schwarz und Blau nach einem „Kopfverbot“ in diesen Medien in der Intensivphase des Wahlkampfs wurde von der SPÖ abgeblockt.