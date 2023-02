Burgenland Sonderlandtag diskutierte Anti-Teuerungsmaßnahmen

In einer von der SPÖ initiierten Sondersitzung hat der Burgenländische Landtag am Donnerstag die von der Landesregierung angekündigten Maßnahmen gegen die Teuerung diskutiert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) übte dabei mit Verweis auf die Migrationspolitik, die Coronapolitik und das Krisenmanagement scharfe Kritik an der „schwächsten“ Bundesregierung, die Österreich je gehabt habe.

In keinem Land Europas sei die Inflation so hoch wie in Österreich, da in vielen Ländern anders auf die Krise reagiert worden sei, stellte Doskozil fest: „Aber unsere Bundesregierung ist hilflos.“