Weiter keine Schwangerschaftsabbrüche in burgenländischen Spitälern

Deshalb könnten auch keine externen Mediziner geplante Abbrüche vornehmen, so wie es in anderen Bundesländern der Fall ist. Durch die Nähe zu Wien und Graz sei die Versorgung der Burgenländerinnen aber gewährleistet. Medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche würden in den Landeskliniken natürlich vorgenommen, hieß es.

Schutz "nicht gewährleistet"

Die Frauen würden auch über alle Möglichkeiten beraten, Experten seien jedoch zu dem Schluss gekommen, dass bei einem Angebot in den Spitälern der Schutz der Betroffenen nicht gewährleistet wäre.

