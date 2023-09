Grüne Kritik zum burgenländischen Schulstart: „Katastrophal“

Das Schuljahr 2023/24 hat soeben erst begonnen und schon gibt es die erste Kritik. Am Mittwoch informierten die burgenländischen Grünen über – aus ihrer Sicht – "Willkür, gekürzte Leistungen und katastrophales Service" durch das Land im Bereich der Schulassistenz.

Diese Personen kümmern sich um die Begleitung und pflegerische Betreuung von behinderten Kindern in Pflichtschulklassen und ermöglichen ihnen so die Teilnahme am Unterricht.

