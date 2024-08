Gesetz ohne Sanktionen: Ragweed-Plage auf Landesstraßen

Vielleicht ist das Land Burgenland auch deshalb bei seinen eigenen Flächen säumig. Denn laut einem Leserbrief, der den KURIER unlängst erreichte, gibt es auf der Landesstraße zwischen Klingenbach und der Zuckerfabrik ein massives Aufkommen der invasiven Pflanze.

"Ich bin sehr viel mit dem Rad unterwegs und kann dabei genau Straßenbankette und anliegende Felder beobachten: Es wird jährlich mehr! Wo die Pflanze einmal war, kommt sie unweigerlich wieder und jährlich kommen viele neue Flächen dazu", steht es in dem Brief, der sowohl an Medien, als auch an Landes- und Kommunalpolitiker gerichtet ist.