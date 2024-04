Neues Projekt aus dem Burgenland: Firma gründen mit dem KI-Helfer

Andreas Wenth wurde 1974 in Hainburg (NÖ) geboren. Er studierte Physik und Mathematik an der Universität Wien, seine berufliche Laufbahn begann er Ende der 1990er-Jahre als Lehrer am Gymnasium Neusiedl am See. Im Jahr 2000 gründete Wenth eine Werbeagentur, 2015 folgte die Digitalagentur "clicksgefühle".

Andreas Wenth ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Heimatgemeinde Neusiedl am See engagiert er sich politisch als Gemeinderat der SPÖ.