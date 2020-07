Burgenland: ÖVP gegen SPÖ, SPÖ gegen Spenden

Keine Spenden mehr?

Auch der Landeshauptmann sorgte am Freitag für Aufsehen, nämlich mit einem Interview in der Wochenzeitschrift News. Darin sprach er sich für ein Verbot von Spenden aus dem privaten Bereich an politische Parteien oder Nebenorganisationen aus. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst legte am Freitag mit einer Aussendung nach und sieht die Forderung als „ganz klare Kampfansage gegen die undurchsichtige Hinterzimmerpolitik von ÖVP und FPÖ“. Gebe es keine privaten Parteispenden mehr, würde auch die Korruption in diesem Bereich verschwinden, so Fürst.

Postwendend abgelehnt wurde Doskozils Vorstoß übrigens von Neos Burgenland, deren Sprecher Eduard Posch eine Benachteiligung von kleinen Parteien befürchtet: „Diese Maßnahme hilft nicht gegen Korruption oder Missbrauch, sondern den großen Parteien, die bereits Parteienförderung erhalten und nicht auf Spenden angewiesen sind.“Peko