Burgenland: Millionen gegen Hochwasser

So gut können Hochwasserschutzanlagen gar nicht gebaut werden, dass sie mit jedem möglichen Ereignis fertigwerden. Ein Restrisiko bleibt angesichts diverser Wetterkapriolen inklusive zunehmender Starkregenereignisse immer. Aber es kann minimiert werden, wie zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit zeigen.

Eben erst wurden auf Bundesebene insgesamt 5,3 Millionen Euro Fördermittel für weitere Projekte im Burgenland freigegeben. Die Maßnahmen betreffen sowohl die Trinkwasserwirtschaft als auch den Hochwasserschutz.

Das größte, beziehungsweise kostenintensivste Einzelprojekt ist der Neubau und die Sanierung von Wasserleitungen im Bereich Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) durch den Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland, der selbst 17,5 Millionen Euro in die Hand nimmt und in Summe rund 920.000 Euro vom Bund erhält. Insgesamt fördert der Bund im Bereich der Trinkwasserwirtschaft sieben Projekte im Gesamtausmaß von 1,5 Millionen Euro.