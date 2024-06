Burgenland will eigene Medizinuni: 1.000 Euro Stipendium für Medizinstudenten

Das Burgenland kämpft gegen den Ärztemangel mit einem zweigleisigen Plan: In drei bis vier Jahren soll eine eigene Medizinuniversität entstehen, bis dahin werden Medizinstudenten mit Burgenland-Bezug mit einem lukrativen Stipendium gelockt.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verkündete den Plan am Dienstag und betonte die Notwendigkeit, die Gesundheitsversorgung im Burgenland zu stärken. Die Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und die Anpassung der Ärztegehälter zeigten bereits Erfolge, so Doskozil. Die Zahl der Bewerbungen für Primararztstellen sei gestiegen.

Das neue Stipendienmodell soll an das bisherige mit der Donau Privatuniversität in Krems anknüpfen, das nun eingestellt wird. Die Zeit bis zur Eröffnung der eigenen Uni soll mit dem Stipendium überbrückt werden.