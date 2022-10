Doskozils fünfte Kehlkopf-Operation ist gut verlaufen

Die neuerliche Operation, der sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) unterziehen musste, ist gut verlaufen. Der Eingriff erfolgte am Dienstag, es gehe ihm den Umständen entsprechend wieder gut. Nun seien noch einige Tage der Schonung in der Klinik in Leipzig angesagt, berichtete Doskozil am Freitag auf seiner Facebook-Seite.