Burgenland: Lenker war mit 110 km/h im Ortsgebiet unterwegs

Im Burgenland ist am Freitag ein Lenker mit 110 km/h durch das Ortsgebiet von Jormannsdorf (Bezirk Oberwart) gerast. Auf der B63a in Oberwart wurde ein Fahrzeug mit Tempo 133 in einer 70er-Zone gemessen. Mit 191 statt der erlaubten 130 km/h war ein ungarisches Kfz am Nachmittag auf der S√ľdost Autobahn (A3) bei Gro√üh√∂flein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) unterwegs.

Die Lenker werden den Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt, teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.