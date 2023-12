Burgenland erwägt höhere Förderung für Kindergarten-Personal

Die Erhöhung der Fördersumme könnte kleine Gemeinden eine Entlastung von 200.000 bis 300.000 Euro bringen, großen bis zu 1 Mio. Euro pro Jahr, schätzte die Landeshauptmann-Stellvertreterin. "Wenn das kein gutes Angebot ist, weiß ich auch nicht", stellte sie fest.

Derzeit befinde man sich dazu in Verhandlungen mit den Gemeindevertretern, auch an der rechtlichen Ausgestaltung werde gearbeitet. "Ich hoffe, dass die Gemeinden das Angebot in Anspruch nehmen." Unter vorgehaltener Hand würden das auch viele gerne machen, so Eisenkopf in der Fragestunde.

➤ Lesen Sie mehr: Land Burgenland wittert bei Zinsswaps Morgenluft