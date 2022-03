Burgenland holt 500 ukrainische Flüchtlinge ins Land

Verknüpft mit dieser Ankündigung ist auch eine Kritik am Bund. Doskozil habe kein Verständnis dafür, dass sich der Bund derzeit so defensiv verhalte und noch immer über die Frage diskutiere, wer die Koordination bei der Unterbringung von Flüchtlingen übernehme.

"Brauchen keinen Streit, sondern humanitäre Hilfe"

"Wir brauchen jetzt keinen Streit in Österreich. Jetzt geht es darum, humanitäre Hilfe zu leisten und mit gutem Beispiel bei der Unterbringung von Flüchtlingen voranzugehen", so Doskozil in einer Aussendung.

Die Lösung der sich zuspitzenden Flüchtlingssituation sieht Doskozil aber als "gesamteuropäische Aufgabe" und regt einen fairen Verteilungsmechanismus an. Das Burgenland werde jedenfalls seinen Beitrag leisten.

Neben der Nova-Rock-Halle in Nickelsdorf, die bereits für die Erstversorgung parat stehe, seien derzeit rund 1.000 Notquartiere verfügbar. Von privater Seite seien über die Hotline des Landes bereits 400 bis 500 Unterkünfte eingemeldet worden.

Besuch in Košice

Schon am Freitag war Landeshauptmann Doskozil gemeinsam mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics in Košice, um vor Ort über die Hilfsgüter-Logistik aus dem Burgenland zu beraten. In der ostslowakischen Großstadt, die ungefähr 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt, fand einerseits ein Gespräch mit Erzbischof Bernhard Bober statt, andererseits wurden auch Kontakte mit Caritas-Vertretern geknüpft.