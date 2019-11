Burgenland: Grüne Konkurrenz für blaue Regierungswünsche

Weil Türkis-Blau im Bund das eben nicht getan hat, bringt Tschürtz die Variante einer Konzentrationsregierung ins Spiel. Ähnlich wie in der Schweiz sollen alle Parteien „ihre besten Köpfe“ in die Regierung entsenden, garniert mit „freiem Spiel der Kräfte“ im Nationalrat und jeder Menge direkter Demokratie. Für die FPÖ könne er sich da das Innen- oder Infrastrukturministerium vorstellen, in Anspielung an die beiden ehemaligen Minister in diesen Ressorts, Herbert Kickl und Norbert Hofer.

Sollten aber die türkis-grünen Gespräche scheitern, stünde die FPÖ bereit: „Das Programm liegt ja auf dem Tisch.“

Grüne machen den Blauen Konkurrenz als SPÖ-Partner

Zuvor steht allerdings noch die Landtagswahl an - und deren Ausgang wird mitentscheidend für die weitere Entwicklung sein.

Das Wahlziel der SPÖ für den Urnengang am 26. Jänner 2020 ist so selbstverständlich wie vage: Ein Plus solle vor dem Ergebnis (2015: 41,9 Prozent) stehen, wiederholten die roten Geschäftsführer Christian Dax und Roland Fürst am Montag.