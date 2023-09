Weniger Flüchtlinge als 2022, Aufgriffe im Burgenland sind "überschaubar"

Dieser Tage feiern die österreichischen Militärkommanden ihr 60-jähriges Jubiläum. In Eisenstadt zum Beispiel mit einer Leistungsschau des Bundesheeres am Freitag in der Fußgängerzone. Das Militärkommando Burgenland richtete bereits seit längerem keine Großveranstaltung aus, daher entschied man sich für diese „Tour d'horizon“.

Bereits am Mittwoch wurde im Rathaus in der Landeshauptstadt die Ausstellung „60 Jahre – 60 Bilder“ eröffnet (der KURIER berichtete).