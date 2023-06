Burgenland finanziert Gratis-Nachhilfe in Pflichtschulen

Im Burgenland gibt es laut Bildungsdirektion insgesamt rund 33.000 Schülerinnen und Schüler, 17.000 davon in Pflichtschulen. Im vergangenen Schuljahr wurden 2.000 Frühwarnungen aufgrund eines drohenden „Nicht Genügend“ ausgesprochen.

Das Bildungssystem sei starr und Änderungen sind mit großem Aufwand verbunden, erinnerte Doskozil etwa an die Implementierung der täglichen Turnstunde. Im Zuständigkeitsbereich des Landes aber versuche man, gestalterisch einzugreifen. So habe man unter anderem den Englischunterricht in der Volksschule außerhalb der normalen Stundentafel eingeführt.