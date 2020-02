Burgenland: Spaß in den Semesterferien bei jedem Wetter

Während für Schüler aus Wien und Niederösterreich die Semesterferien zu Ende gehen, dürfen sich burgenländische Kinder und Jugendliche – neben jenen aus Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg – auf die bevorstehende Energiewoche freuen. Ob Spaß auf der Piste oder Erholung zu Hause – damit den Jüngsten nicht langweilig wird, stehen einige Angebote im Burgenland zur Auswahl.

So etwa in Eisenstadt, wo als besonderes Zuckerl für Kinder und Jugendliche an zwei Tagen Eislaufen und Schwimmen im Hallenbad gratis möglich ist. Am Montag und Mittwoch können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre das Angebot des Hallenbades nutzen, am Dienstag und Donnerstag steht die Kunsteisbahn kostenlos zur Verfügung.