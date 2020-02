Sturm ade, Sonne olé: Auf den Pisten wird es heiß

"Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen macht auch der Wind den Liftbetreibern keinen Strich durch die Rechnung, er spielt bis Sonntagabend kaum eine Rolle", so Spazierer weiter.

Sonne muss sich durch Hochnebel kämpfen

Etwas benachteiligt sind am anstehenden Wochenende die Niederungen im Osten und Südosten, wo sich die Sonne gegen Hochnebel kämpfen muss. Erst zu Beginn der neuen Woche nimmt der Einfluss kräftiger Tiefs über dem Atlantik wieder deutlich zu.

Gute Schneelage in den Nordalpen

Die Kaltfront am Dienstag brachte den Nordalpen ordentliche Neuschneemengen, sodass die Schneelage sich dort derzeit recht gut präsentiert. So meldet Lech am Arlberg mittlerweile knapp 1 Meter Schnee, 63 Zentimeter sind es in Seefeld in Tirol und 44 in St. Johann im Pongau. Von den Landeshauptstädten können aber nur Innsbruck und Salzburg mit einer 2 Zentimeter "mächtigen" Schneedecke aufwarten.

Ab Montag wird es wieder windig

Aus heutiger Sicht dürfte der Wochenbeginn allerdings wieder stürmisch werden. Zwar sind sich die Meteorologen noch nicht ganz einig, aber ein neues Tief ist im Anflug.