Familienvater stirbt nach Explosion

Es war ein gewaltiger Knall, ich habe sogar noch in meinem Haus ein leichtes Beben des Bodens gespürt“, ist Anita Reinprecht entsetzt über das schreckliche Unglück in ihrer Nachbarschaft. Am Mittwochnachmittag ist es im Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Eisenstädter Rusterstraße zu einer folgenschweren Explosion gekommen. Dabei starb der 47-jährige Hauseigentümer Gerhard N. Dessen Ehefrau hatte gegen 15.30 Uhr die Explosion gehört und die Rettungskräfte alarmiert, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des zweifachen Familienvaters feststellen.