Fall Marilyn: Eltern angeklagt

Das Martyrium des Säuglings war wie berichtet aufgeflogen, als die Eltern mit dem Mädchen auf der Kinderambulanz im Oberwarter Spital erschienen, weil es eine Zyste auf dem Ohr hatte. Das Baby wurde daraufhin in die Kinderklinik Graz überstellt. Dort entdeckte eine Ärztin im Zuge von Röntgenaufnahmen das gesamte Ausmaß der Verletzungen.

Das Paar wurde im September in U-Haft genommen, die Mutter befindet sich in der Justizanstalt Wr. Neustadt, der Vater in Eisenstadt.

Der 15 Monate alte Sohn des Paares war von Misshandlungen verschont geblieben. Er und seine kleine Schwester wurden schließlich bei einer Pflegefamilie untergebracht. Dort werden sie auch im Falle einer Verurteilung der Eltern bleiben, erklärte Elvira Waniek-Kain, Hauptreferatsleiterin im Amt der Landesregierung.