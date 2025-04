Neue Stromleitungen für das Burgenland, aber eine Trasse kommt nicht

"Das Projekt ist in der Schublade und kann bei Bedarf hervorgeholt werden. Möglicherweise wird es nie realisiert", sagt Gerhard Altmann , Sprecher von Netz Burgenland. Der Grund: Die erwartete Einspeisung aus PV-Anlagen im Raum Güssing sei hinter den Prognosen zurückgeblieben. "Aktuell sehen wir keinen Bedarf für eine neue Leitung."

3.400 Kilometer Länge hat das APG-Netz in Österreich, bis 2034 werden rund neun Milliarden Euro in den Netzaus- und -umbau investiert.

Netzverstärkung Ost (380 kV) Das Projekt von APG zwischen Trumau (NÖ) und Zurndorf ist in Planung. Nach der Umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2026 soll die Trasse 2032 in Betrieb gehen.

Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Etappen: Die erste Phase startet 2025, die zweite ist für 2026 geplant. Die neue Technik wird "größtenteils in das bestehende Werk integriert", einige Strommasten im Nahbereich werden erneuert.

Ziel sei es, das Mittelburgenland besser mit dem Netz im Süden zu verbinden und Engpässe zu vermeiden – auch im Hinblick auf neue Gewerbeansiedlungen und PV-Großanlagen entlang der Route.

Versorgungssicherheit hat strategische Bedeutung

Die Dimensionen im Norden des Burgenlands sind nochmals deutlich größer. Zwischen Trumau in Niederösterreich und Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See plant die Austrian Power Grid (APG) eine neue 380-kV-Freileitung. Das Projekt trägt den Titel "Netzverstärkung Ost" und ist eines der zentralen Vorhaben im österreichischen Netzentwicklungsplan (ÖNIP ) 2023 sowie 2024.