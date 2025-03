Warum das Burgenland bei der Wärmewende hinterherhinkt

Während Burgenlands Grüne ganz im Einklang mit der Doskozil-SPÖ den Bund kritisieren – Stichwort „Kahlschlag bei den Förderungen für den Klimaschutz“ – sehen sie sich als Regierungspartner in einer ungewohnten Rolle: als Verteidiger der nach fünf Jahren Alleinregierung ziemlich „roten“ Klimaschutzmaßnahmen.

In dieser Woche gab es Kritik der Umweltschutzorganisation Global2000. Laut Wärmewende-Check würden die burgenländischen Ziele zwar gut klingen, hielten aber einer genauen Prüfung nicht stand. Besonders die Strategie der „bilanziellen Klimaneutralität“ bis 2030 sorgt für Kritik. Die Treibhausgasemissionen will man bis 2030 tatsächlich nur um 36 Prozent reduzieren, für Klimaneutralität ist aber eine Reduktion um 90 bis 95 Prozent erforderlich. Damit das Ziel rechnerisch erreicht werden kann, sollen deshalb Stromexporte oder Exporte von grünem Wasserstoff eingerechnet werden. Das sind aber keine anerkannten Senken. Wann das Burgenland wirklich klimaneutral werden will, ist deshalb unklar.

Das sind die Probleme

Größte Problemfelder sind laut Global2000 zwei Bereiche: Heizen mit fossiler Energie und schlechte Sanierungsraten. Denn obwohl knapp 40 Prozent der Haushalte mit fossiler Energie heizen, gibt es keine konkreten Pläne für einen Ausstieg. Die Frist für Ölheizungen wurde auf 2035 verschoben, Gasheizungen bleiben erlaubt.