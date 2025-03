Erneuerbare Energie im Burgenland: Schneller Ausbau, sichere Netze

Das Burgenland will Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien deutlich verkürzen. Dazu bringt die Regierung eine Gesetzesnovelle in den Landtag ein. „Wo ein überragendes öffentliches Interesse besteht und keine negativen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sollen Verfahren schneller abgeschlossen werden“, lädt Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner am Montag zu einer Pressekonferenz mit den Klubobleute Roland Fürst (SPÖ) und Wolfgang Spitzmüller (Grüne) . Diese Initiative setzt eine EU-Richtlinie um, die bereits einen Vorrang für den Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht. Ziel ist, den Umstieg auf eine klimafreundliche Energieversorgung zu beschleunigen und Genehmigungsprozesse zu vereinfachen.