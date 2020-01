Burgenland: Dieser Triumph überraschte selbst den Sieger

„Unser Wahlziel ist ein Plus, wenn es auch noch so klein ist“, hatte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in den vergangenen Wochen immer wieder seine Erwartung für den 26. Jänner formuliert.

Das war eine maßlose Untertreibung, wie man seit Sonntag, knapp nach 16 Uhr weiß.

Die SPÖ Burgenland, die bei dieser Landtagswahl als „Liste Doskozil“ angetreten ist, hat 49,9 Prozent der Stimmen erreicht (plus 8 Prozentpunkte). Das bedeutet die absolute Mandatsmehrheit, die Doskozils Vorgänger und Mentor Hans Niessl 2005 erobert, fünf Jahre später aber wieder verloren hatte. 19 von 36 Mandaten sind vier Landtagssitze mehr als zuletzt. De facto sogar fünf, weil die SPÖ aufgrund des Austritts von Ex-Landtagspräsident Gerhard Steier im Juli 2015 die ganze Legislaturperiode über nur über 14 Abgeordnete verfügt hat.