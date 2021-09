Burgenland: Bischof Ägidius Zsifkovics ist an Corona erkrankt

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics ist an Corona erkrankt. Er wurde am Montag positiv auf Covid-19 getestet, erklärte der Sprecher der Diözese am Mittwoch gegenüber der APA. Alle Termine seien bis auf weiteres abgesagt worden.

Bischof ist vollimmunisiert

Der 58-Jährige sei gegen Corona voll immunisiert. Die Krankheit äußere sich wie eine schwere Grippe. Dies zeige, dass die Impfung schützt, aber nicht zu 100 Prozent, meinte der Sprecher. Zsifkovics befindet sich in häuslicher Pflege.