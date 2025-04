Warum seit Corona viele trotz Krankheit in die Arbeit gehen

Denn die seit einiger Zeit angespannte Wirtschaftslage hinterlässt ihre Spuren. Insgesamt waren per Ende März 10.456 Personen auf Jobsuche , davon 8.452 als arbeitslos vorgemerkt ( +2,8 Prozent im Vorjahresvergleich) und 2.044 in Schulungen ( +15 Prozent ).

Branchenmäßig trifft es vor allem den Handel mit 1.322 Arbeitslosen, gefolgt vom Bau mit 973 und der Warenherstellung mit 885.

Verdoppelung auf 61 Prozent

Präsentismus – also das Arbeiten trotz Krankheit – hat laut Arbeitsklima-Index seit Beginn der Pandemie stark zugenommen. 2019 gaben im Burgenland rund ein Drittel der Beschäftigten an, trotz Krankheit gearbeitet zu haben. Heute sind es bereits 61 Prozent, also fast doppelt so viele.