Hattmannsdorfer wechselt das Thema: Der Standort Österreich also. Die Vielzahl an Problemen könne man nicht mit einem Knopfdruck beseitigen. Die Regierung versuche daher mit vielen einzelnen Maßnahmen den Wirtschaftsstandort wieder fit zu machen.

Hattmannsdorfer geht zunächst auf die Folgen des Handelskrieg ein. Österreich brauche neue Exportmärkte, wenn die USA zum Problem werden, sagt er. Geschickt vermeidet Hattmannsdorfer dabei das Wort Mercosur . Er weiß, dass er sich an diesem Abend in der Höhle der landwirtschaftlichen Löwen befindet.

Mehrfach bekundet Hattmannsdorfer vor den rund 150 Gästen zudem "sein klares Bekenntnis zu einer Leistungsgesellschaft". "Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen! Fleiß, Erfindergeist und Internationalität.“ Starker Applaus.

Auch will der Wirtschaftsminister die Stimmung verbessern, um den Binnenkonsum anzukurbeln. Dass die Menschen bei den Ausgaben sparen und die Stimmung verhalten sei, ist für Franz Schellhorn, Direktor der liberalen Denkfabrik Agenda Austria, kein Wunder. "Die Menschen sehen in ihren Unternehmen, dass die Aufträge immer weniger werden und dass sich da etwas zusammenbraut.“

"Keine Publikumsheuler"

Deshalb habe die Regierung schon im März das Mittelstandspaket beschlossen, meint Hattmannsdorfer. Um die Klein- und Mittelbetriebe zu entlasten. Zur Erinnerung: Die Basispauschalierung wird auf 15 Prozent erhöht. Die Belegspflicht bei Käufen bis zu 35 Euro wird abgeschafft. Alle leichten Nutzfahrzeuge werden ab 01.07.2025 von der Normverbrauchsabgabe befreit. Dadurch werden Firmenwagen und Transporter günstiger. "Das sind sicher keine Publikumsheuler“, so der Minister, aber es sei ein Anfang.

Hintergrund: In Österreich gibt es laut Statistik aus dem Jahr 2023 rund 580.000 Klein- und Mittelbetriebe. Das sind 99,7 % aller privaten Unternehmen. In Summe zählen sie 2,5 Millionen Beschäftigte. Das sind zwei Drittel aller Beschäftigten.

Zurück zur Diskussion: Nächste Reformen kommen, sagt Hattmannsdorfer. Wie das am Mittwoch verkündete Arbeitsmarktpaket. In den nächsten Monaten will der Minister dann die hohen Energiekosten unter die Lupe nehmen.

Schellhorn für Ausgabenbremse

Agenda-Chef Schellhorn findet die Reformen okay. Für ihn gibt es den einen Knopfruck aber sehr wohl: Eine Ausgabenbremse. So wie in der Schweiz. Wo ein Budgetdefizit die Ausnahme ist. „In Österreich haben wir in den vergangenen 50 Jahren ausnahmslos Defizite erwirtschaftet.“ Nur 2019 gab es ein Plus. „Durch Zufall“, sagt Schellhorn. Lacher im Publikum.