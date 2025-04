Das sind die zehn größten Pleiten im heurigen Jahr

Die Pleitewelle setzt sich auch heuer fort. Die Unternehmensinsolvenzen sind im ersten Quartal um 20,04 Prozent gestiegen. "Bereits mit unserer letzten Jahresstatistik haben wir aufgezeigt, dass das Jahr 2024

ein Rekordpleitenjahr war. Die ersten 3 Monate des Jahres 2025 signalisieren, dass auch das Jahr 2025 das Potenzial hat, ein neues Rekordpleitenjahr zu werden, da mit einer Erholung am Insolvenzsektor derzeit nicht zu rechnen ist", so Franz Blantz vom AKV in einer Aussendung.

„Besorgniserregend sind jedoch die Verfahrensabweisungen mangels Masse, welche um unglaubliche 50,79 Prozent gestiegen sind“, so der AKV. „861 Insolvenzanträge wurden abgewiesen, weil kein kostendeckendes Vermögen vorhanden war und somit die Liquiditätspölster und Aktiva aufgebraucht sind.“ Einschließlich der Insolvenzabweisungen gab es im 1. Quartal 2025 1.995 Firmeninsolvenzen.

Von den 10 nach Passiva größten Insolvenzen im 1. Quartal 2025 entfallen 9 auf die (frühere) SIGNA/Benko-Gruppe. Gefolgt von derLNR-Gruppe um Lukas Neugebauer und 6B47- und Sveta-Gruppe.

„Ein Großteil der Gesamtpassiva von 3,9 Milliarden Euro entfällt auf die Immobilienbranche mit circa 3,3 Milliarden Euro. Die meisten Insolvenzen hatte jedoch der Handel mit 299 Fällen zu verzeichnen, gefolgt vom Bau (250) und der Gastronomie (167)“, so der AKV.