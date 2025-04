Wie die Regierung den Arbeitsmarkt ankurbeln will

Türkis-Rot-Pink will den Arbeitsmarkt wieder ankurbeln. Wie? Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) haben nach der Regierungsklausur am Mittwoch mehrere Eckpunkte genannt. Die nötigen Gesetzesentwürfe werden derzeit ausgearbeitet.

Der Arbeitsmarkt sei trotz der seit drei Jahren anhaltenden Rezession "erstaunlich stabil", sagt Schumann eingangs. Dennoch sei die Arbeitslosenzahl in Österreich mit rund 400.000 "bestürzend" hoch. Die Regierung will deshalb vor allem auf die Qualifizierung und Weiterbildung Arbeitsloser setzen, um "Fachkräfte für die Zukunft zu haben", so Schumann.

Ein "ganz starker" Fokus soll bei der Ausbildung von Pflegern gesetzt werden, zudem verweist Schumann auf das Nachfolgemodell der Bildungskarenz, das einen starken Fokus auf die Weiterbildung gering Qualifizierter haben soll. "Auch die Unternehmen ersuchen wir ganz dringend, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konzentrieren", so die SPÖ-Ministerin.