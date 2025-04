IWF sieht größtes Sparpotenzial bei Pensionen und Gesundheit

In Anbetracht des deutlich größer als erwartet ausgefallenen Budgetdefizits für 2024 muss die Regierung derzeit an allen Ecken und Enden sparen. 6,4 Mrd. Euro will Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) heuer einsparen, um das Budgetdefizit von 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu reduzieren. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht das größte Einsparungspotenzial im Bereich den Pensionen und der Gesundheit.