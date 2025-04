Kündigungen bei Hella in Großpetersdorf treffen meist Frauen, viele aus Ungarn

Weil es danach aber wieder aufwärtszugehen schien, war der Schock umso größer, als am Donnerstag bekannt wurde, dass 225 der 400 Mitarbeiter gehen müssen .

Ende des Vorjahres soll es im Großpetersdorfer Werk der Hella Fahrzeugteile Austria schon „Auftragsprobleme“ gegeben haben, erfährt der KURIER am Freitag von einem Arbeitnehmervertreter. „Unter dem Mantel der Freiwilligkeit“ hätten Beschäftigte deshalb da und dort Stunden reduziert.

Der Gesamtumsatz des Konzerns mit 36.500 Mitarbeitern in 35 Ländern ist im Geschäftsjahr 2024 zwar um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro gestiegen, aber der Netto-Cashflow sank um fast acht Prozentpunkte auf 189 Millionen Euro.

Begründet hat das der börsennotierte internationale Automobilzulieferer mit Hauptsitz im deutschen Lippstadt mit „Wettbewerbs- und Kostendruck insbesondere im europäischen Nutzfahrzeuggeschäft“ – der KURIER hat berichtet. Laut seinen Informationen habe das Werk in Großpetersdorf aber „immer positive Zahlen geschrieben“, sagt Andreas Horvath , Landesgeschäftsführer der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge, dazu.

Auf die Frage, wann es in der Region zuletzt einen derart massiven Abbau von Arbeitsplätzen auf einen Schlag gab, müssen Gewerkschafter Horvath und AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl länger nachdenken: Vor zehn Jahren machte der Unterwäsche-Hersteller Triumph das Werk in Oberwart mit 210 Mitarbeiterinnen dicht.

In der Montage sind meist angelernte Kräfte beschäftigt, überwiegend Frauen . Viele kommen aus Ungarn , rund 30 Prozent der Belegschaft sind aus dem Nachbarland.

Das Unternehmen hat angekündigt, gemeinsam mit dem Betriebsrat in den kommenden Wochen einen Sozialplan auszuverhandeln. Auch eine Arbeitsstiftung könnte Teil des Sozialplans sein, sagt Gewerkschafter Horvath. Hilfe des Landes hat Wirtschafts- und Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) zugesichert, ohne Details zu nennen.

Noch wisse man nicht, wer das Hella-Werk in Großpetersdorf verlassen müsse, so Horvath, aber die gekündigten Menschen bräuchten danach „Umschulung oder Höherqualifizierung“. In der Region werde es „sehr schwierig, Jobs zu finden“.

Nicht so pessimistisch ist AMS-Chefin Sengstbratl. Wenn die Konjunktur 2026 endlich wieder anspringe, könnte sich auch der Arbeitsmarkt beleben.