225 Jobs weg bis Mitte 2027: "Hella" verlagert Montage ins Ausland

Es ist eines der wichtigsten Unternehmen im mit Arbeitsplätzen ohnehin nicht reich gesegneten Südburgenland, das am Donnerstagmittag eine Hiobsbotschaft bekannt gab: Die Montagetätigkeit des Automobilzulieferers "Hella Fahrzeugteile Austria" wird bis Mitte 2027 ins Ausland verlagert.

In einer Aussendung des internationalen Konzerns liest sich das so: "Vorgesehen ist, die in Großpetersdorf ansässigen Montagetätigkeiten zu schließen und sukzessive ins internationale Produktionsnetzwerk von Forvia Hella zu verlagern".

Zwei Bereiche bleiben

Die am Donnerstagmittag bekannt gegebene Entscheidung betrifft rund 225 Beschäftigte im Produktionsbereich, deren Stellen schrittweise bis Mitte 2027 wegfallen. Auch produktionsnahe Funktionen werden reduziert. Nicht betroffen sind die Bereiche Spritzguss und Veredelung, die weiter in Großpetersdorf bestehen bleiben.