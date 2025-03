BMW Steyr-Chef: Industrie-Standort Österreich massiv unter Druck"

Und dennoch macht sich Klaus von Moltke, Geschäftsführer des Motorenwerks in Steyr, Sorgen. „Der Industrie-Standort Österreich steht massiv unter Druck, er hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren.“ Grund seien die hohen Energiepreise und Lohnkosten bei zugleich erhöhten Investitionen (562 Mio. in Steyr alleine im Vorjahr) infolge der Transformation zu Co2-neutralen Antrieben. Die Löhne seien in den vergangenen drei Jahren um 30 Prozent gestiegen. „Das kann so nicht mehr weitergehen.“

Alarmierendes Signal

Von Moltke führt dies auf „Kompromissfreundlichkeit“ der Entscheidungsträger zurück. „Das schätze ich an der österreichischen Kultur, aber nicht zum Preis, Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.“ An die neue Bundesregierung appelliert er, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, etwa beim Arbeitsrecht. Dies betreffe nicht nur BMW, sondern auch die Zulieferbetriebe. „Wir sind täglich mit einer Vielzahl an Insolvenzen und Lieferengpässen konfrontiert. Das ist ein sehr alarmierendes Signal.“

Bei E-Autos ist BMW in Österreich die Nummer zwei und konnte im Vorjahr in dem Segment ein Zulassungsplus von 24 Prozent verzeichnen, während der Gesamtmarkt um 6,3 Prozent rückläufig war. Alexander Bamberger, CEO von BMW Austria, begründet dies mit leeren Fördertöpfen auf dem Privatmarkt, von dem BMW nur zu einem Drittel abhängig sei.