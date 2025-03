Miteigentümer Grossnigg steht hinter Neudoerfler

Gegründet von Karl Markon , einem Grazer, den es 1946 ins Burgenland verschlug, weil die französische Besatzungsmacht seine Bautischlerei in Wien beschlagnahmt hatte, gehört die Firma seit bald 80 Jahren zum Markenkern der Industriegemeinde.

Insgesamt ist der Personalstand seit Jänner 2024 um knapp 30 Mitarbeiter auf 231 gesunken. „Als Unternehmen passen wir uns kontinuierlich den Marktanforderungen an und treffen Entscheidungen mit größtmöglicher sozialer Verantwortung“, teilte Neudoerfler mit.

Ein Aushängeschild, das zuletzt in der allgemein angespannten wirtschaftlichen Lage ein wenig gescheppert hat. Zuletzt sollen neun Mitarbeiter gekündigt worden sein.

Änderungen hat es jüngst auch an der Spitze des Büromöbelherstellers gegeben. Anfang des Jahres war der Abgang von Geschäftsführerin Heidi Adelwöhrer bekannt geworden.

Als Grossnigg nach dem Tod von Firmengründer Markon das Unternehmen vor mehr als 20 Jahren mit Partnern übernommen und saniert hat, half die Gemeinde mit der Übernahme einer Haftung in Millionenhöhe.

Nach dem jüngsten Gespräch ist der Bürgermeister beruhigt. Der Standort Neudörfl werde auch in Zukunft eine eigenständige Rolle in der BGO-Gruppe einnehmen, habe ihm Grossnigg versichert, so Posch zum KURIER.

In Neudörfl war zuletzt die Sorge laut geworden, der Standort könnte zugunsten von Bene abgespeckt werden. Das würde Neudörfl auch finanziell treffen, zuletzt lieferte die Firma fast 285.000 Euro an Kommunalsteuer ab.

Insgesamt macht die Kommunalsteuer 2,5 Mio. Euro aus.