Burgenländischer Buchpreis: Leser entscheiden über beste Literatur

Der Burgenländische Buchpreis wird dieses Jahr zum sechsten Mal verliehen und zeichnet die besten Bücher der vergangenen drei Jahre in den Kategorien Kinder- und Jugendbuch, Belletristik und Sachbuch aus.

In jeder Kategorie wurden sieben Bücher nominiert, die nun auf die "Gunst" des Publikums hoffen.

Vom 3. bis 29. Juni 2024 können Literaturbegeisterte an 15 Standorten im Burgenland über die nominierten Bücher abstimmen. Die Bücher sind in speziell ausgewiesenen Bereichen in Buchhandlungen und Büchereien von Mönchhof bis Jennersdorf ausgestellt.