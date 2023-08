Leseland Burgenland: Die wahren Abenteuer sind im Kopf

Events im Herbst

Richtig literarisch wird dann der Herbst, von 8. bis 10. September finden die Literaturtage Kohfidisch statt. Am Freitag gibt es Lesungen in der Mittelschule, am Samstag die Literaturwanderung am Csaterberg und am Sonntag den Literarischen Frühschoppen beim Buschenschank Bradl.

Der Veranstalter, das Verlagshaus lex liszt 12, lädt dann am 14. September zum Verlagsfest in den Eisenstädter Pulverturm (Beginn 18.30 Uhr). Am Samstag, 28. September, wird die aktuelle Ausgabe von „Junge Literatur im Burgenland“ im Literaturhaus Mattersburg präsentiert.