Burgenländische Sommerschule an landesweit 20 Standorten

Rund 2.700 Schülerinnen und Schüler haben sich für dieses Angebot angemeldet, das vom letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur achten Schulstufe reicht.

Das Programm dauert jeweils von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Die Kinder werden in Gruppen von 6 bis 15 Personen unterteilt. An den Vormittagen wird in den Primärstufen fächerübergreifender Gesamtunterricht gelehrt, an den Nachmittagen stehen Interessens- und Begabungsförderungsworkshops am Programm. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe können am Vormittag zwischen den Fächern Deutsch, Mathematik oder Englisch wählen.

Weiters gibt es die Möglichkeit der Berufsorientierung. „Ein ganz großes Thema im Rahmen der Workshops, die am Nachmittag stattfinden, ist die Berufsorientierung“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Auch Vereine wirken am Projekt mit.