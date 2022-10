Burgenländer brauchen den meisten Sprit: Wie sie sparen können

Der VCÖ nennt zehn Tipps für das Spritsparen. Wer paar km/h langsamer unterwegs ist und bei einer roten Ampel frühzeitig vom Gaspedal steigt, spart bereits. Niedertourig fahren reduziert ebenfalls den Spritverbrauch. Eine Dachbox erhöht den Verbrauch, ebenso wenn die Heizung (oder die Klimaanlage) zu stark eingestellt ist. Bezahlt macht sich, schon beim Autokauf auf einen niedrigen Verbrauch zu achten.

Zusätzlich können durch das Mobilitätsverhalten Geld gespart werden. Jede zehnte Autofahrt ist in Gehdistanz. Für Pendler würde sich der Umstieg auf Bahn oder Bus rentieren. Last but not least: Auch mit Fahrgemeinschaften können die Spritkosten deutlich reduziert werden.