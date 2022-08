Wie gefährlich ist der Schulweg für unsere Kinder?

Im 3-Jahreszeitraum 2019 bis 2021 wurden insgesamt 5.848 Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren bei Verkehrsunfällen in Österreich verletzt, davon 951 am Schulweg, wie eine aktuelle Analyse des VCÖ – Verein Mobilität mit Zukunft – auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Seit 2012 sind 10 Kinder am Schulweg gestorben, vier davon alleine 2019. Außerdem verzeichnen die Statistiker einen Anstieg des Anteils an schwer verletzten Kindern bei den Schulwegunfällen. Dabei ist gerade der Schulweg wichtig, dass Kinder zu sicheren und verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmern werden. Wie groß die Gefahren für Kinder am Schulweg tatsächlich sind, wie diese minimiert werden können und wie Kinder im Straßenverkehr ticken, darüber haben wir uns mit Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer, Geschäftsführerin von „sicher unterwegs“ unterhalten.